Спецтехнику пригнали в центр Минска перед новой несанкционированной акцией. Видео

К стеле «Минск — город-герой» привезли солдат внутренних войск. На площади Государственного флага уже стоят четыре автомобиля «Заслон» для строительства укреплений, машина с колючей проволокой и водомет. Видео появилось в Telegram-канале РИА «Новости».

По проспекту Победителей проехала колонна из 10 БТР. Все они направились в сторону Дворца независимости.

Сторонники белорусской оппозиции намерены провести очередную воскресную несанкционированную акцию протеста в Минске и других городах. Организаторы назвали митинг «Маршем справедливости».

МВД уже предупредило, что примет меры для пресечения незаконных действий со стороны митингующих. Также ведомство призвало граждан отказаться от участия в акции.

Как напомнило ИА НСН, в субботу, 19 сентября, сторонники оппозиции провели в Минске «Блестящий марш». На улицы столицы Белоруссии вышли женщины в яркой одежде. Они пояснили, что таким образом хотели привлечь внимание к себе и своим лозунгам.

Шествие началось от Комаровского рынка. Но несколько колонн остановили сотрудники ОМОН. По данным МВД Белоруссии, всего на несанкционированной акции задержали 430 человек.

Такие «женские марши» проходят по субботам в преддверии крупного несанкционированного митинга в воскресенье.

Несанкционированные акции протеста проходят в Белоруссии с начала августа, когда в стране прошли выборы президента. На голосовании победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская получила 10,12%. Ее сторонники не признали результаты голосования и вышли на улицы.

Первоначально несанкционированные акции протеста заканчивались столкновениями с силовиками. Количество задержанных составило более 6,7 тысячи человек. Пострадали несколько сотен людей как со стороны правоохранителей, так и протестующих.

Александр Лукашенко неоднократно говорил, что все раскачивание протестных настроений среди граждан идет из других стран. На этой неделе он объявил, что закроет границу с Литвой и Польшей и увеличит количество военных на границе с Украиной.