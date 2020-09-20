«Всего по стране задержаны 430 человек (Минск — 415). 385 из них отпущены», — говорится в сообщении.

По данным белорусской милиции, общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек. В Минске около 200 человек собрались возле Комаровского рынка. К колонне, которая состояла преимущественно из женщин, по ходу движения примкнули еще 300 человек. На перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа люди стали расходиться.

Вчерашнюю акцию в Минске назвали «Блестящим маршем». В ней приняли участие женщины в яркой одежде и блестках. Они так нарядились, чтобы привлечь внимание к себе и своим лозунгам.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов. После этого в республике начались массовые протесты несогласных с результатами голосования, стычки с силовиками, а оппозиция сформировала координационный совет.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что протесты замедляют ход развития республики. Об этом пишет агентство НСН.