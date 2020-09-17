Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей. Границу с Украиной «усилят». Белорусский лидер назвал это вынужденной мерой и призвал народы соседних стран остановить политиков, чтобы не развязалась война. Такое заявление президент Белоруссии сделал со сцены женского форума на «Минск-Арене».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — привело слова Лукашенко БелТА.

Он заявил, что обращается к народам Литвы, Польши и Украины.

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий. Остановите своих политиков, не дайте развязать войну. Мы не встанем на колени, даже если останемся в одиночку. Белоруссию мы не отдадим, потому что ее любят, а любимую не отдают», — подчеркнул Лукашенко.

Он обратился к собравшимся участникам форума с просьбой рассказать правду о том, что происходит, после возвращения домой.

«Сегодня вопрос Белоруссии, России и, может быть, всей Европы — не только Восточной — решается здесь. В их арсенале осталось совсем немного приемов. И мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать», — заявил он.

По его словам, Минск не нуждается в признании выборов другими странами. Голосование состоялось и было законным. Он подчеркнул, что также не было никаких фальсификаций, так как подделать результат в 80% невозможно.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов. По данным ЦИК, победителем голосования стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,1%. Несогласные с результатами сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на улицу.

Первые дни акции протеста заканчивались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По официальным данным, всего задержали более 6,7 тысячи нарушителей общественного порядка. Пострадали несколько сотен человек, в том числе 130 сотрудников милиции и ОМОН.

В среду, 16 сентября, Александр Лукашенко заявил, что за раскачкой ситуации в Белоруссии стоят США и их европейские сателлиты: Чехия, Польша, Литва и Украина.

По его словам, они готовились к этому на протяжении последних 10 лет, формируя и накачивая общественное недовольство при помощи фейковой информации и фальсификации фактов.