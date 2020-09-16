Лукашенко рассказал о многолетней раскачке ситуации в Белоруссии внешними силами

По его словам, попытки цветных революций в 2006 и 2010 годах провалились и тогда сообщники стали использовать методы мягкой силы. Для этого они нацелились на жителей регионов, бюджетников и пенсионеров, формируя очаги недовольства действующей властью.

Все технологии впервые испробовали на выборах в парламент, когда через Telegram-каналы шла накачка фейков и фальсификаций для формирования различных форм уличной активности. На этом этапе к каждому социальному слою подбирались свои ключи. Начались поездки по регионам кандидата-блогера, которому придали имидж народного борца (речь о Сергее Тихановском, ведущем YouTube-канала «Страна для жизни» — прим. ред.).

Власть в это время была полностью погружена в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, а оппозиционные СМИ и интернет-площадки делали все, чтобы разрушить доверие людей.

Ночь после президентских выборов стала попыткой организации майдана. По призыву проигравших кандидатов на улицы вышли массы людей. Зарубежные координаторы требовали не вести переговоры и не признавать результаты голосования. Из сотрудников правоохранительных органов создали образ врага.

«Результат мы видели. Специально, целенаправленно били по ребятам из ОМОН. В первый же день были ранены более 25 бойцов. Есть переломы рук, ног, позвоночников у сбитых машинами сотрудников ГАИ, которые сейчас еще находятся в госпиталях», — заявил белорусский лидер.

По его словам, только не дрогнувшие перед толпой силовики позволили обойтись без многочисленных жертв и смогли сбить эскалацию протеста.

После этого тактика сменилась. Протесты стали невинными, в ход пошли шествия. Создавалась картинка якобы народного протеста. При этом одновременно формировалось радикальное крыло, где учили готовить «коктейли Молотова» для будущего противостояния. Координация протестов перешла на круглосуточный режим работы.

«Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Белоруссии, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов», — подытожил Лукашенко.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, когда ЦИК опубликовал результаты экзитполов, по которым победу одержал Александр Лукашенко. В первые три дня несогласные с результатами голосования сталкивались с сотрудниками правоохранительных органов. По официальным данным, количество задержанных составило почти семь тысяч человек. Пострадали несколько сотен человек как со стороны силовиков, так и протестующих. Теперь несанкционированные акции стали мирными. Власти Белоруссии считают, что протест управляется внешними силами.