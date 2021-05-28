Спецслужбы США подключились к расследованию экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Сотрудники Федерального бюро расследований США подключились к разбирательствам после вынужденной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом заявил глава бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

«Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции», — приводит «Интерфакс» слова Кишкиса.

Он добавил, что специалисты из Польши, Литвы, Греции, Ирландии, а теперь и из Соединенных Штатов, изучают обстоятельства случившегося «круглосуточно семь дней в неделю». По словам Кишкиса, экипаж и 90% пассажиров самолета уже опросили. Заместитель генерального прокурора Литвы Гитас Иванаускас отметил, что лайнер все еще находится в аэропорту Вильнюса. Он сможет покинуть прибалтийскую страну в ближайшие дни после дополнительного осмотра.

Летевший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая после сообщения о бомбе. На его борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления журналиста арестовали — в Белоруссии его обвиняют в уголовных преступлениях. После случившегося несколько стран ЕС, Украина и некоторые европейские перевозчики ввели санкции против Белоруссии.