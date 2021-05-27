Адвокат посетил Протасевича в СИЗО

Роман Протасевич, один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, встретился с адвокатом. На состояние здоровья, по словам правозащитника, он не жаловался.

Адвокат Инесса Оленская рассказала РИА «Новости», как себя чувствует задержанный в минском аэропорту Протасевич.

«Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался», — отметила юрист.

Оленская пояснила, что подписала бумагу о неразглашении обстоятельств дела. Ей нельзя комментировать процессуальный статус клиента и рассказывать о своих дальнейших действиях как адвоката.

Романа Протасевича поместили в минское СИЗО. В белорусском МВД отмечали, что он не жаловался на здоровье администрации. Ранее сам Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках в стране.

Создатель Nexta Степан Путило жаловался на угрозы, которые поступают в его адрес и другим авторам Telegram-канала. Блогер попросил мировое сообщество о дополнительной защите и охране.