Мир 23 ноября 2023, 13:09 Спецслужбы США отказались признавать взрыв на границе с Канадой терактом ФБР признало взрыв угнанного авто на границе с Канадой ДТП, а не терактом Zou Zheng / Xinhua / Global Look Press

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Отделение ФБР в Буффало завершило расследование взрыва на Радужном мосту на границе США и Канады и передало материалы полиции. Следов взрывчатки не нашли, поэтому версию о теракте исключили. Об этом сообщили «Известия».

«Проведение осмотра места инцидента показало отсутствие материалов взрывчатки, связи с терроризмом выявлено не было», — заявила пресс-служба бюро.

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Материалы дела передали полиции Ниагара-Фоллс, которая продолжит разбирательство. Произошедший на Радужном мосту взрыв квалифицировали как ДТП.

Угнанный автомобиль Mercedes взорвался при переезде через американо-канадскую границу по мосту над Ниагарским водопадом. Момент взрыва сняли на видео. Погибли два человека, одного пограничника госпитализировали.

Мост перекрыли, началось расследование. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил о возможном введении дополнительных мер безопасности на всех погранпереходах.