23 ноября 2023, 00:30
Трюдоо выступил с заявлением после взрыва на границе Канады и США
Трюдо: Канада находится на связи с США после взрыва на Радужном мосту
Канада совместно с США собирает информацию о взрыве на Радужном мосту над Ниагарским водопадом. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время выступления в канадском парламенте. Цитату привелоРИА «Новости».
По словам Трюдо, канадские власти находятся на связи с коллегами из США. Политик добавил, что меры безопасности на пограничных пунктах могут быть усилены.
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«Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося», — заявил премьер-министр Канады.
Взрыв на Радужном мосту над Ниагарским водопадом, находящимся на границе США и Канады прогремел в среду, 22 ноября. Как стало известно, на контрольно-пропускном пункте взорвался автомобиль. В результате взрыва погибли два человека — водитель и пассажир этой машины. Сотрудник пограничной службы получил ранения. К расследованию происшествия подключилось ФБР.
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