Мир 23 ноября 2023, 03:02 Взорвавшийся на границе между США и Канадой автомобиль был в угоне Fox News: взорвавшийся на Радужном мосту автомобиль числился в угоне Pxhere

Читать 360tv в

Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, находился в угоне. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным журналистов, машина ехала из США в направлении здания КПП на границе с Канадой. Правоохранители установили, что она числилась в угоне.

Реклама

Сейчас в районе ЧП перекрыли все мосты, а все правительственные здания эвакуировали. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что изначально его можно было принять за террористический акт.

Взрыв на Радужном мосту над Ниагарским водопадом прогремел в среду, 22 ноября. Мост расположен на границе между США и Канадой. По информации американских СМИ, на пограничном КПП взорвался автомобиль. Жертвами взрыва стали двое мужчин, которые ехали в машине. Пограничника госпитализировали с ранениями.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада совместно с США начала сбор информации о взрыве на Радужном мосту над Ниагарским водопадом.