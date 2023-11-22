Происшествия 22 ноября 2023, 23:15 Момент взрыва на границе между США и Канадой попал на видео Появились кадры взрыва на границе между США и Канадой Unsplash

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Момент взрыва на границе между США и Канадой попал на видео. Кадры быстро разошлись по социальным сетям.

Взрыв на Радужном мосту над Ниагарским водопадом прогремел в среду, 22 ноября. Мост находится на границе между США и Канадой. По информации американских СМИ, на пограничном КПП взорвался автомобиль. В результате взрыва погибли двое мужчин, находившихся в машине. Пограничник получил ранения.

В результате взрыва Радужный мост закрыли на неопределенный срок. ФБР начало расследование происшествия. В ходе следственных действий ведомство сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями.