Происшествия

22 ноября 2023, 23:15

Момент взрыва на границе между США и Канадой попал на видео

Появились кадры взрыва на границе между США и Канадой

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Момент взрыва на границе между США и Канадой попал на видео. Кадры быстро разошлись по социальным сетям.

Взрыв на Радужном мосту над Ниагарским водопадом прогремел в среду, 22 ноября. Мост находится на границе между США и Канадой. По информации американских СМИ, на пограничном КПП взорвался автомобиль. В результате взрыва погибли двое мужчин, находившихся в машине. Пограничник получил ранения.

В результате взрыва Радужный мост закрыли на неопределенный срок. ФБР начало расследование происшествия. В ходе следственных действий ведомство сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями.

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