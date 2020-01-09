Специалист S7 technics не увидел технических причин для крушения Boeing 737 в Иране

Крушение украинского Boeing 737-800 в районе Тегерана произошло в минувшую среду. Одной из первых версий причины аварии назвали проблему с двигателями лайнера. В беседе с «360» заместитель генерального директора по маркетингу и продажам компании S7 technics Игорь Паньшин заявил, что не увидел причин для таких заявлений. Холдинг, где работает эксперт, занимается техническим обслуживанием и ремонтом самолетов.

Игорь Паньшин отметил, что Boeing 737 — это один из самых надежных самолетов, который продемонстрировал свою безопасность на протяжении десятилетий.

«Есть высшие показатели по эксплуатации, по часам налета без аварийной эксплуатации. То есть это действительно надежный самолет. Двигатели, которые на нем установлены, они за долгие годы эксплуатации продемонстрировали свою надежность», — пояснил он.

Также Игорь Паньшин отметил, что все системы современных самолетов дублируются, а иногда и резервируются три раза. Поэтому в случае отказа одного двигателя самолет может развернуться и безопасно приземлиться только на одном работающем.

«Поэтому если говорить применительно к катастрофе, то мы не видим технических причин, которые могли привести к тому, что показано на видео с самолетом МАУ», — сказал Игорь Паньшин.

По его словам, версия с техническими неполадками вызывает сомнение еще и потому, что у экипажа есть система сигнализации, которая сообщает о нарушениях в работе системы самолета. Обычно пилоты не игнорируют эти сообщения и отменяют взлет, чтобы специальные службы устранили неполадку.

«Даже если что-то сработало без отрыва самолета от земли, на одном двигателе самолет может взлететь, развернуться и безопасно сесть», — подытожил он.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана через четыре минуты после вылета. Борт загорелся в воздухе и начал разваливаться на части. В качестве предварительной версии назвали неполадки с двигателями, которые могли перегреться. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Спустя сутки Служба национальной безопасности и обороны Украины заявила, что рассматриваются три причины крушения: поражение зенитной ракетой, теракт и техническая неисправность.

Накануне вице-президент авиакомпании по эксплуатации Игорь Сосновский заявил, что исключает ошибку экипажа, так как все пилоты были очень опытными. Власти Украины создали специальную комиссию, которая займется расследованием крушения. Ряд специалистов из нее отправится в Иран для присутствия на расшифровке бортовых самописцев.

Ранее «360» пообщался с военными и гражданскими пилотами, которые высказали несколько версий того, что могло стать причиной крушения украинского самолета.