Расшифровку самописцев с украинского Boeing-737 проведут в Иране

Он пояснил, что действующие законы определяют, что расшифровка самописцев должна проходить в государственной лаборатории. Поэтому обнаруженные черные ящики с самолета останутся в Иране.

«Интерфакс» со ссылкой на руководителя Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщил, что представители Украины смогут присутствовать при расшифровке данных. Но при этом руководитель ведомства заявил, что компания Boeing или США не получат доступа к самописцам.

Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января.

Самолет загорелся в воздухе через четыре минуты после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. На месте крушения обнаружены черные ящики с разбитого лайнера.

Власти Украины собрали специальную комиссию, которая займется расследованием причин крушения. Пока в качестве предварительной версии назвали проблему с двигателями.

Ранее авиакомпания опубликовала список с именами погибших пассажиров. Среди них были 26 детей и подростков.