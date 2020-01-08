Что привело к крушению украинского самолета в Иране. Версии пилотов

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение под Тегераном через четыре минуты после взлета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. По предварительной версии, самолет упал из-за технических проблем. «360» пообщался с пилотами, которые объяснили, что могло привести к авиакатастрофе.

Самолет вылетел из Тегерана с опозданием на один час. В воздухе он провел только четыре минуты на небольшой высоте, после чего загорелся и начал разваливаться в воздухе. Это можно увидеть на кадрах, снятых очевидцами.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил, что взлетевший борт практически не набирал высоту. Это показатель перегрузки или неисправной работы двигателя.

«Буквально за секунду до основного взрыва, который произошел на очень небольшой высоте, была вспышка. Это, вероятно, неустойчивая работа двигателя, так называемый помпаж с выбросом пламени. Возможно, двигатель работал на пределе», — сказал он. По его словам, в этом случае можно рассматривать версию перегруженности самолета, или неисправность работы двигателя, или оба фактора вместе.

Заслуженный военный летчик России и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов заявил, что можно рассмотреть три версии крушения. Первая — это отказ в работе техники.

Вероятно, что это была техническая неисправность которая привела к внезапному возгоранию топливной системы, автоматики управления двигателем и подачи топлива. Такие случаи не исключены Владимир Попов Заслуженный военный летчик России и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама».

Второй версией по мнению эксперта могло стать столкновение с беспилотником, вылетевшим со стороны Ирака.

«Самолеты-разведчики плохо заметны на радарах. И, соответственно, самолет при столкновении с таким объектом мог получить значительные повреждения и даже загореться в воздухе и начать разрушаться», — пояснил Владимир Попов.

Он подчеркнул, что если столкновение произошло очень быстро, то пилоты даже не успели сообщить диспетчерам, что произошло. Тем более, что летели они на небольшой высоте. Третьей версией он назвал срабатывание сил противовоздушной обороны Ирана.

Эксперт пояснил, что назвать предварительную версию случившегося можно только после расшифровки бортовых самописцев. Определить, что произошло точно по месту крушения в первые моменты невозможно.

Источник фото: Twitter.com/Iranian_RCS

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что возгорание в обоих двигателях сразу могло произойти только из-за некондиционного топлива. При технической неисправности может вспыхнуть только один мотор.

«Поэтому причина возгорания непонятна. И почему на одном двигателе не выполнил посадку и не сел — много вопросов», — пояснил он. Юрий Сытник отметил, что одновременное возгорание могло произойти из-за попадания в двигатели посторонних предметов. Но при этом он уточнил, что птицы ночью не летают, поэтому это могли быть дроны.

На вопрос о вероятном ракетном ударе эксперт пояснил, что это могло быть непреднамеренно, потому что военные не могли перепутать военный и гражданский самолет. Кроме того, борт летел из Тегерана, а не приближался к нему.

Источник фото: Twitter.com/Iranian_RCS

Успешно посадивший самолет в бывшем аэропорту города Ижма в Коми пилот Андрей Ламанов предложил рассмотреть сразу четыре версии случившегося. Первыми он назвал погодные условия.

«Вторая версия — отказ авиационной техники. Третья — человеческий фактор. Как пилоты сработали, что они чувствовали во время взлета», — сказал он. При этом он пояснил, что выяснить это помогут средства объективного контроля, или «черные ящики», которые уже нашли.

Четвертой версией эксперт назвал теракт, но при этом отметил, что этот вариант крушения уже исключили «Международные авиалинии Украины».

Окончательную точку в причинах крушения должна поставить специальная комиссия, которую создали власти Украины. Пока никаких официальных заявлений комиссия не сделала. Между тем уже стало известно, что оба бортовых самописца с упавшего самолета нашли. О главных событиях с крушением украинского Boeing-737 можно прочитать в хронике «360».