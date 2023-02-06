Мир 06 февраля 2023, 10:06 Спасение человека из-под завалов после землетрясения в Сирии попало на видео SHOT опубликовал видео спасения людей из-под завалов после землетрясения в Сирии

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Telegram-канал SHOT опубликовал кадры спасения людей из-под завалов в результате землетрясения в Сирии с эпицентром в Турции.

На видео попал мужчина, который пытался выбраться из-под завалов, но у него никак не получалось. В итоге ему помогли несколько человек. Судя по кадрам, мужчине, вероятно, придавило нижнюю часть тела. Насколько сильно он пострадал, по ролику сказать невозможно.

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На данный момент известно о 237 погибших и 639 раненых — таковы данные Минздрава Сирии. Землетрясение произошло в северной части страны. В Сармаде оказался разрушен целый квартал. Десятки людей остаются под завалами. Для помощи пострадавшим мобилизовали все местные медицинские учреждения.

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В Турции количество жертв землетрясения достигло 76. Сведений о пострадавших и погибших среди россиян не поступало. Последствия стихийного бедствия помогут ликвидировать военные.

Ранее на видео попал момент разрушения жилого дома в Турции в результате землетрясения.