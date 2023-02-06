Происшествия 06 февраля 2023, 09:28 Момент крушения жилого дома на юго-востоке Турции попал на видео Появилось видео крушения девятиэтажки в Турции при землетрясении

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Многие дома оказались разрушены в результате землетрясения в Турции. В соцсетях появилось видео с моментом крушения жилой девятиэтажки на юго-востоке страны.

На кадрах видно, что здание рушится в считаные секунды. Все произошло в городе Диярбакыр.

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Мощнейшее землетрясение в Турции зафиксировали рано утром 6 февраля. Турецкие власти сообщили, что в результате него как минимум 76 человек погибли, еще более 400 пострадали. Свыше 100 зданий обрушились, спасатели сейчас разбирают завалы.

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Также землетрясение произошло и в Сирии, там известно о сотнях жертв. Как написало РИА «Новости», в стране погибли 237 человек.

Российские генконсульства в Стамбуле и Анкаре заявили, что россияне не общались к ним из-за землетрясений. Дипломаты добавили, что в ряде городов провинции Анталья зарегистрировали небольшие толчки.