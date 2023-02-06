Происшествия 06 февраля 2023, 08:19 Почти 100 человек погибли в Сирии из-за землетрясения с эпицентром в Турции Минздрав Сирии: число погибших в Алеппо, Хаме и Латакии увеличилось с 42 до 99 человек

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Число погибших в Сирии из-за серии землетрясений с эпицентром в Турции увеличилось до 99 человек. Помощник главы Минздрава САР рассказал об этом РИА «Новости».

По последним данным, в Сирии погибли около 99 человек, более 330 получили травмы. Ранее помощник министра здравоохранения Ахмед Думейрия заявил SANA, что число погибших составило 42 человека, еще около 200 человек попали в больницу. В провинциях Алеппо, Латакия и Хама мобилизовали все медучреждения.

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Общее число погибших в семи провинциях Турции увеличилось до 76 человек. Около 440 получили травмы.

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Первое землетрясение случилось в Турции рано утром 6 февраля. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой до 7,7 с эпицентром в 27 километрах от города Газиантеп, Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, по информации «Интерфакса», — магнитудой 7,6 в 33 километрах к северо-западу от города. Затем произошло еще несколько подземных толчков.