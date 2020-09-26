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    26 сентября 2020, 20:04

    Спасателям удалось извлечь черные ящики из-под обломков Ан-26

    Анастасия Калинина

    Спасатели достали черные ящики из-под обломков разбившегося под Харьковом Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской обладминистрации.
    Спасателям удалось извлечь черные ящики из-под обломков Ан-26

    Теперь специалистам предстоит изучить содержание ящиков, чтобы выяснить причину крушения самолета, передает РИА «Новости».

    «Председатель Харьковской обладминистрации отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы», — говорится в сообщении в пресс-службы.

    Трагедия произошла вечером 25 сентября. По предварительной версии, военный самолет Ан-26 упал из-за отказа одного двигателя. Очевидцы отметили, что крушения произошло возле автомобильной трассы. Всего на борту находились 27 пассажиров, выжил только один.

    Ранее украинский президент навестил в больнице единственного выжившего курсанта. Глава государства отметил героизм юноши, ведь после крушения он старался спасти своего товарища.

    Также политик сегодня осмотрел место происшествия и отметил, что все семьи погибших получат компенсацию. Кроме того, он поручил правоохранительным органам заняться проверкой контрактов в сфере обороны. Пока в стране прекращены полеты самолета Ан-26 и подобных ему.

    Новости SMI.FM