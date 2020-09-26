Спасателям удалось извлечь черные ящики из-под обломков Ан-26

Спасатели достали черные ящики из-под обломков разбившегося под Харьковом Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской обладминистрации.

Теперь специалистам предстоит изучить содержание ящиков, чтобы выяснить причину крушения самолета, передает РИА «Новости».

«Председатель Харьковской обладминистрации отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы», — говорится в сообщении в пресс-службы.

Трагедия произошла вечером 25 сентября. По предварительной версии, военный самолет Ан-26 упал из-за отказа одного двигателя. Очевидцы отметили, что крушения произошло возле автомобильной трассы. Всего на борту находились 27 пассажиров, выжил только один.

Ранее украинский президент навестил в больнице единственного выжившего курсанта. Глава государства отметил героизм юноши, ведь после крушения он старался спасти своего товарища.

Также политик сегодня осмотрел место происшествия и отметил, что все семьи погибших получат компенсацию. Кроме того, он поручил правоохранительным органам заняться проверкой контрактов в сфере обороны. Пока в стране прекращены полеты самолета Ан-26 и подобных ему.