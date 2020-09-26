Зеленский рассказал о героизме единственного выжившего при крушении Ан-26

Украинский президент Владимир Зеленский посетил в больнице единственного выжившего при крушении самолета под Харьковом. Глава государства пообщался с курсантом и его мамой.

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что курсанту Вячеславу Золочевскому посчастливилось родиться в рубашке. Сейчас парень находится в стабильном состоянии. Президент отметил, что ему удалось пообщаться с курсантом и его мамой.

Выяснилось, что после крушения Золочевский хотел спасти своего товарища, он пытался потушить его, но юноша не смог выжить и скончался в больнице сегодня утром.

«Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Один из парней горел рядом, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм, Украина гордится тобой», — написал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский осмотрел место крушения самолета и сообщил журналистам, что всем семьям погибших будет выплачена компенсация. Президент отметил, что версий случившегося может быть много, передает РИА «Новости».

«Сейчас главная версия, что у нас трагедия. Погибли наши ребята», — заявил политик.

Крушения самолета произошло вечером 25 сентября. В результате трагедии погибли 26 человек.