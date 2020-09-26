Зеленский прибыл на место крушения Ан-26 под Харьковом

По их данным, Зеленский планирует пообщаться со СМИ.

Ранее Зеленский писал, что в субботу прилетит на место крушения самолета Ан-26.

В пятницу вечером в Харьковской области, в двух километрах от военного аэропорта, потерпел крушение военный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 27 человек.

Тела 22 погибших найдены, два человека выжили, но находятся в критическом состоянии. По словам губернатора области, выжившие успели выпрыгнуть из самолета до столкновения с землей. Судьба еще трех человек остается неизвестной, их поиски продолжаются.

Позже стало известно, что на борту упавшего под Харьковской областью самолета Ан-26 было 27 человек, а не 28. Один из курсантов не был допущен к вылету. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.