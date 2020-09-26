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    26 сентября 2020, 10:32

    Зеленский прибыл на место крушения Ан-26 под Харьковом

    Дарья Морозова

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал на место крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Телеканал «Украина 24» ведет трансляцию.

    По их данным, Зеленский планирует пообщаться со СМИ.

    Ранее Зеленский писал, что в субботу прилетит на место крушения самолета Ан-26.

    В пятницу вечером в Харьковской области, в двух километрах от военного аэропорта, потерпел крушение военный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 27 человек.

    Тела 22 погибших найдены, два человека выжили, но находятся в критическом состоянии. По словам губернатора области, выжившие успели выпрыгнуть из самолета до столкновения с землей. Судьба еще трех человек остается неизвестной, их поиски продолжаются.

    Позже стало известно, что на борту упавшего под Харьковской областью самолета Ан-26 было 27 человек, а не 28. Один из курсантов не был допущен к вылету. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

    Новости SMI.FM