Мир 06 февраля 2023, 22:58 Спасатели достали из-под завалов в Турции еще несколько живых людей TRT Haber: в Турции продолжают доставать из-под завалов живых людей РИА «Новости»

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В Турции продолжается спасательная операция, из-под завалов извлекают живых людей. Телеканал TRT Haber показал кадры спасения в городе Газиантеп, из-под разрушенного землетрясением здания достали несколько человек.

Очевидцы в турецком Газиантепе сняли на видео момент спасения из-под обвалившегося здания. Спасатели и добровольные помощники достали живыми девушку, ребенка и молодого мужчину. Их передали в руки медиков.

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В результате землетрясения, по последним подтвержденным данным, в Турции погибли 1762 человека, более 12 тысяч ранены. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС, разрушено 5606 строений.

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Россия по просьбе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана окажет помощь в спасении и разборе завалов. Первый самолет со спасателями уже вылетел из подмосковного Жуковского. Планируется вылет еще двух бортов Ил-76 со спасателями и кинологами. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур по жертвам землетрясения. В стране 12 февраля приспустят все флаги до захода солнца.