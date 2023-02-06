Мир 06 февраля 2023, 22:16 Число жертв землетрясения в Турции выросло до 1762 РИА «Новости»

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Количество жертв землетрясений в Турции выросло до 1762, более 12 тысяч ранены. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщал о 1651 погибшем, но количество жертв растет. AFAD сообщило, что при мощнейших за последние 80 лет землетрясений погибли 1762 человека, более 12 тысяч человек пострадали. По данным управления, разрушено 5606 строений.

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«На данный момент погибли 1762 человека, ранены 12 068 (человек)», — сообщил руководитель управления Орхан Татар на брифинге.

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В Сирии в результате землетрясения пострадали более 1400 человек, погибшими числятся 593 человека, сообщили в Минздраве республики.

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 593 человека, пострадали 1411. Эти данные не являются окончательными», — говорится в заявлении сирийского министерства здравоохранения.

Российские военные в Сирии сформировали отряды для помощи пострадавшим от землетрясения, такое распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Турцию вылетел первый самолет с российскими спасателями. На борту — замглавы МЧС Александр Чуприян. Из Жуковского в ближайшее время вылетят еще два самолета Ил-76. Спасатели и кинологи привезут с собой спецтехнику для разбора завалов и поиска людей.