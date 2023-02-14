Мир 14 февраля 2023, 15:11 Госдума потребует от ООН провести расследование диверсий на «Северных потоках» Депутат Слуцкий: Госдума может призвать ООН начать расследование по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Нижняя палата парламента может обратиться в ООН и призвать инициировать расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года. Их организаторы поставили под угрозу безопасность всей Евразии, объяснил в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Комитет <…> готовит проект отдельного заявления Государственной думы, в котором намерен призвать в первую очередь ООН инициировать расследование», — написал он.

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Депутат назвал подрыв российских газопроводов преступлением, которое подвергло опасности всю Евразию. Слуцкий заявил, что нужно провести проверку, дать правовую оценку на международном уровне, привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей диверсии.

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Он назвал подозрительной реакцию США на расследование журналиста Сеймура Херша. Депутата удивило то молчание, с которым американское правительство встретило обвинения в свой адрес. Если бы они не соответствовали действительности, заметил Слуцкий, прозвучал бы жесткий ответ.