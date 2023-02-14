Мир 14 февраля 2023, 22:57 ООН заявила об отсутствии мандата для расследования терактов на «Северных потоках» Представитель ООН Дюжаррик: мандата для расследования взрывов на «Северных потоках» нет Pxhere

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ООН не имеет мандата для расследования терактов на «Северных потоках». Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик на брифинге. Его процитировал ТАСС.

Дюжаррик ответил на вопрос о внесении комитетом Госдумы по международным делам на рассмотрение палаты обращения к Совбезу ООН о расследовании подрыва трубопроводов.

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«Для проведения любого расследования нам необходимо [то], чего у нас нет, мандат. Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН», — отметил он.

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Дюжаррик не обладает информацией о том, понесет ли какая-то страна ответственность, если ее причастность к терактам установят. Утечка имеет серьезные последствия, в том числе экологические. Если кто-то делает подобные вещи, он должен нести ответственность, добавил он.

Также представитель ООН сказал, что у организации нет информации о якобы поставках оружия из КНДР в Россию, о которых говорят Соединенные Штаты. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обвинил Северную Корею якобы в поставках оружия «Вагнеру».