Спецоперация 28 января 2023, 21:33 Пациентов больницы в Новоайдаре эвакуировали после удара ВСУ из HIMARS — Мирошник Мирошник: людей из больницы в Новоайдаре эвакуировали после удара ВСУ из HIMARS Публичное достояние

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Все пациенты и медицинский персонал из больницы в Новоайдаре, по которой украинские военные 28 января нанесли удар, были эвакуированы, ведется разбор завалов, заявил ТАСС экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Больница эвакуирована, МЧС разбирает завалы», — пояснил он.

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Это уже второй удар по больнице в ЛНР в новом году. Мирошник назвал «жуткой историей» тот факт, что Киев не соблюдает принципы гуманитарного права. Украинские солдаты бьют по больным и раненым.

В Минобороны заявили, что утром ВСУ нанесли удар по новоайдарской больнице из РСЗО HIMARS американского производства. Там проходили лечение мирные жители и военные.

В результате обстрела погибли 14 человек, еще 24 ранены. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все причастные к этому обстрелу будут найдены и понесут заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут колоссальные потери в боях за Угледар.