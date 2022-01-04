Заседание Cовета Россия — НАТО пройдет 12 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Североатлантического альянса.

В ведомстве отметили, что встречу на 12 января назначил генеральный секретарь НАТО Столтенберг, занимающий пост председателя совета. В заявлении подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Ранее Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета в Брюсселе и совместить его с плановой сессией Военного комитета альянса с начальниками генеральных штабов стран — членов НАТО. В МИД России подтвердили, что получили предложение Столтенберга.

Основной темой заседания совета станут проекты договора о гарантиях безопасности, которые подготовила Россия. В документах от альянса требовалось отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в странах, не входящих в НАТО, и прекратить дальнейшее расширение на восток.

Йенс Столтенберг отметил, что альянс готов обсудить предложения России, но на компромисс и нарушение принципов не пойдет. Он пояснил, что речь идет о праве каждой страны самостоятельно решать, вступать в НАТО или нет, чтобы рассчитывать на помощь союзников для защиты.

Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что проекты договоров о гарантиях безопасности изучили в Вашингтоне. Там приняли решение, что в обсуждении должны принять входящие в альянс страны Европы.

Отдельные переговоры по гарантиям безопасности Россия проведет с США. Встреча представителей двух держав пройдет в Брюсселе 10 января. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России Григорий Касарин, а американскую группу — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Захарова подчеркнула, что НАТО и Евросоюз пока не смогли договориться по поводу предложений России о гарантиях безопасности, так как поступают очень разные заявления. При этом она подчеркнула, что дипломаты намерены добиваться отказа от продвижения альянса на восток и гарантий неразмещения вооружений вблизи российских границ.