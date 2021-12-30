Захарова заявила, что РФ будет добиваться от США твердых гарантий безопасности

Россия на переговорах с США 10 января в Женеве будет добиваться от Штатов твердых гарантий безопасности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга 30 декабря.

«В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны», — передал ТАСС слова пресс-секретаря дипведомства.

Она уточнила, что делегацию со стороны России возглавит заместитель министра иностранных дел России Григорий Касарин, а американскую группу — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Захарова заявила, что в Евросоюзе и странах НАТО нет единого мнения относительно российских инициатив по гарантиям безопасности. Она отметила, что поступают самые разные заявления.

Она назвала заявления, поступившие от главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, странными, на фоне проводимой ЕС политики. В интервью газете Die Welt он назвал условия, которые предложила Россия, неприемлемыми.