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    24 декабря 2021, 02:26

    Салливан подтвердил готовность США и НАТО к переговорам с Россией по безопасности

    Посол США Салливан: США и НАТО готовы к переговорам с Россией по безопасности

    Александра Ломейко

    В США заявили о готовности страны и НАТО к диалогу с Россией по гарантиям безопасности. От российской стороны будут ждать предложений.

    Посол Соединенных Штатов Джон Салливан в интервью газете «Коммерсант» заметил, что в американском правительстве ознакомились с представленными РФ документами.

    «Мы их изучили. Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы», — сказал он.

    Дипломат заметил, что взаимодействия с российским правительством ждут европейские партнеры и все обеспокоенные ситуацией с безопасностью в Европе. В США рассчитывают на быстрое продвижение отношений, но вынуждены координировать действия с союзниками по НАТО.

    «Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями», — подчеркнул посол.

    Салливан заверил, что США и НАТО будут проявлять твердость. Такую позицию, по словам дипломата, обозначил президент Джо Байден в ходе личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

    Переговоры по безопасности должны состояться в январе 2022 года.