Салливан подтвердил готовность США и НАТО к переговорам с Россией по безопасности

В США заявили о готовности страны и НАТО к диалогу с Россией по гарантиям безопасности. От российской стороны будут ждать предложений.

Посол Соединенных Штатов Джон Салливан в интервью газете «Коммерсант» заметил, что в американском правительстве ознакомились с представленными РФ документами.

«Мы их изучили. Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы», — сказал он.

Дипломат заметил, что взаимодействия с российским правительством ждут европейские партнеры и все обеспокоенные ситуацией с безопасностью в Европе. В США рассчитывают на быстрое продвижение отношений, но вынуждены координировать действия с союзниками по НАТО.

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями», — подчеркнул посол.

Салливан заверил, что США и НАТО будут проявлять твердость. Такую позицию, по словам дипломата, обозначил президент Джо Байден в ходе личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

Переговоры по безопасности должны состояться в январе 2022 года.