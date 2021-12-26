Заседание Совета Россия — НАТО предложили провести в Брюсселе 12 января и совместить с плановой сессией Военного комитета альянса с начальниками генеральных штабов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО, с таким предложением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В ведомстве напомнили, что сейчас он занимает пост председателя Совета Россия — НАТО, поэтому он определил, что встречу нужно провести 12 января 2022 года в Брюсселе.

«Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — сообщили в пресс-службе альянса.

В МИД России подтвердили, что получили предложение о созыве Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года. В ведомстве заявили, что пока рассматривают это предложение.

На минувшей неделе Министерство иностранных дел России подготовило проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах указывалось, что альянс не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности вне своей территории, а также отказывается от дальнейшего расширения на восток. Копии документов передали помощник госсекретаря США Карен Донфрид.

Посол США в Москве Джон Салливан подтвердил, что в Вашингтоне изучили представленные документы от России и готовы вести по ним переговоры. Он отметил, что участие в обсуждении должны принять страны Европы, которые входят в альянс.

Он подчеркнул, что США и НАТО не намерены отказываться от своих принципов, поэтому проявят на переговорах достаточную твердость.