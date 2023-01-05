Мир 05 января 2023, 21:08 Совбез Украины отверг возможность любых переговоров с Россией Секретарь Совбеза Данилов заявил об отказе Украины от любых переговоров с Россией Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украина отвергает любые переговорные процессы с РФ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов таким образом в эфире местного телеканала «Украина 24» отреагировал на предложение России о временном прекращении огня.

«Никаких переговоров с Москвой», — подчеркнул он.

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Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО на Рождество. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание о введении режима прекращения огня, который будет длиться с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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Патриарх Кирилл выступил с предложением ввести рождественское перемирие 5 января. Он подчеркнул, что верующим людям, исповедующим православие, нужно посетить богослужения в храмах в Рождество.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от идеи решить конфликт дипломатическим путем. Он напомнил, что начавшиеся в феврале прошлого года переговоры между Украиной и Россией показали полную несамостоятельность Зеленского при принятии решений.