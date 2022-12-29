Мир 29 декабря 2022, 09:08 Лавров усомнился в адекватности правящих элит Украины Лавров заявил, что оценить адекватность украинских политиков сложно РИА «Новости»

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Оценить объем адекватных людей в правящих классах Украины достаточно сложно. К такому выводу пришел глава МИД России Сергей Лавров. Он поделился мнением в интервью РИА «Новости».

«Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно», — сказал Лавров.

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Он объяснил сомнения текущей тактикой украинских политиков. Те все чаще прибегают к подавлению инакомыслия и бессудным расправам с несогласными.

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Также Лавров оценил вероятность ведения переговоров с представителями Украины. Он сказал, что только время покажет, появится ли такой адекватный человек в политических кругах этой страны.

Ранее Лавров заявил, что РФ не будет ни с кем разговаривать в формате, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Тот заявил, что конфликт между странами будет исчерпан, если российские политики придут с повинной в международные трибуналы, а из бюджета государства будут выплачены репарации.