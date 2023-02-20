20 февраля 2023, 23:48
Совбез ООН перенес заседание по взрывам на «Северных потоках»
Совбез ООН отложил на неопределенный срок заседание по теме взрывов на «Северных потоках»
Запланированное на 21 февраля заседание Совбеза ООН по вопросу взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вновь перенесли, сообщил ТАСС. Члены организации еще не определили дату рассмотрения этой темы.
В обновленной программе Совета безопасности отсутствует намеченное ранее на 21 февраля заседание. Источник агентства в ООН заявил, что стороны возобновили обсуждение даты рассмотрения темы взрывов на «Северных потоках». В штаб-квартире организации проводят много мероприятий, посвященных годовщине российской спецоперации, из-за чего и возникли технические сложности.
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Россия подготовила проект резолюции, посвященный расследованию дела о взрывах на газопроводах в сентябре 2022 года. В ООН должны были заслушать доклад об этом во второй половине 21 февраля (около 23:00 по московскому времени).
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Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США. По его словам, именно Штаты устроили подрыв газопроводов. Американские власти опровергли слова лауреата Пулитцеровской премии.
Газопровод Северный поток — 2
ООН
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