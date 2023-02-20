Мир 20 февраля 2023, 23:48 Совбез ООН перенес заседание по взрывам на «Северных потоках» Совбез ООН отложил на неопределенный срок заседание по теме взрывов на «Северных потоках» Pixabay

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Запланированное на 21 февраля заседание Совбеза ООН по вопросу взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вновь перенесли, сообщил ТАСС. Члены организации еще не определили дату рассмотрения этой темы.

В обновленной программе Совета безопасности отсутствует намеченное ранее на 21 февраля заседание. Источник агентства в ООН заявил, что стороны возобновили обсуждение даты рассмотрения темы взрывов на «Северных потоках». В штаб-квартире организации проводят много мероприятий, посвященных годовщине российской спецоперации, из-за чего и возникли технические сложности.

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Россия подготовила проект резолюции, посвященный расследованию дела о взрывах на газопроводах в сентябре 2022 года. В ООН должны были заслушать доклад об этом во второй половине 21 февраля (около 23:00 по московскому времени).

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Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США. По его словам, именно Штаты устроили подрыв газопроводов. Американские власти опровергли слова лауреата Пулитцеровской премии.