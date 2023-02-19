Мир 19 февраля 2023, 19:02 Белый дом опроверг причастность к взрывам на «Северных потоках» Кирби: США не причастны к диверсиям на «Северных потока» ни прямо, ни косвенно РИА «Новости»

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Соединенные Штаты ни прямо, ни косвенно не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

«Соединенные Штаты никаким образом не причастны к этому», — сказал Кирби, отметив, что в статье журналиста Сеймура Херша «нет ни крупицы правды».

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Херш ранее опубликовал расследование, в котором рассказал о взрывчатке, заложенной на «Северных потоках». Это произошло во время учений НАТО в Балтийском море. Он написал, что американцам помогла взорвать трубопроводы Норвегия. Журналист допустил, что напишет больше о «механизме» подготовки к диверсии властями США.

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После публикации расследования, по словам Херша, администрация президента США Джо Байдена стала отрицать озвученные им факты. Россия выступила с требованием провести 22 февраля заседание Совета безопасности ООН, чтобы представить новую информацию о причастности Соединенных Штатов и Норвегии к теракту на газопроводах.