Мир 20 февраля 2023, 22:12 Заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет 21 февраля СБ ООН согласовал запрошенное Россией заседание по диверсиям на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Запрошенное Россией заседание Совета безопасности ООН по диверсиям на газовых магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2» пройдет во вторник, 21 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на программу работы СБ ООН.

Заседание пройдет во второй половине дня, в 15:00 по местному времени (в 23:00 по московскому времени). Российская сторона планирует представить свой проект резолюции по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре 2022 года.

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О подготовке спецзаседания по расследованию диверсий на магистральных газопроводах ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. От секретариата организации потребуют найти форму расследования случившегося.

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Американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором указаны причины, сподвигшие президента США Джо Байдена принять решение о подрыве трубопроводов. Администрация Байдена опасалась, что Германия выйдет из режима антироссийских санкций из-за холодной зимы. Таким образом США удержали Германию на своей стороне в конфликте на Украине.