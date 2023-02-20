20 февраля 2023, 22:12
Заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет 21 февраля
СБ ООН согласовал запрошенное Россией заседание по диверсиям на «Северных потоках»
Запрошенное Россией заседание Совета безопасности ООН по диверсиям на газовых магистралях «Северный поток» и «Северный поток — 2» пройдет во вторник, 21 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на программу работы СБ ООН.
Заседание пройдет во второй половине дня, в 15:00 по местному времени (в 23:00 по московскому времени). Российская сторона планирует представить свой проект резолюции по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре 2022 года.
Реклама
О подготовке спецзаседания по расследованию диверсий на магистральных газопроводах ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. От секретариата организации потребуют найти форму расследования случившегося.
Реклама
Американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором указаны причины, сподвигшие президента США Джо Байдена принять решение о подрыве трубопроводов. Администрация Байдена опасалась, что Германия выйдет из режима антироссийских санкций из-за холодной зимы. Таким образом США удержали Германию на своей стороне в конфликте на Украине.
Газопровод Северный поток — 2
Россия
ООН
Реклама
Реклама