Совбез ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине | 360°

Мир 03 ноября 2022, 00:47 Совбез ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине РИА "Новости"

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Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

Документу было необходимо набрать как минимум девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали только Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. Остальные страны воздержались.

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Ранее стало известно, что голосование по проекту намечено на 2 ноября. Сам документ Россия распространила 25 октября. Если бы резолюцию приняли, то Совбез ООН должен был создать специальную комиссию, которая бы расследовала деятельность биолабораторий на Украине.

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В июне Соединенные Штаты признались, что за 20 лет помогли 46 биологическим объектам на Украине. По их словам, миссия носила только гражданский характер.

Однако в посольстве России в Америке заверили, что власти США испытывали нейромодуляторы и изучали вирусы, способные инфицировать комаров-переносчиков трансмиссивных инфекций, а также исследовали распространение особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. Эту информацию подтвердили материалы, найденные на украинской территории.