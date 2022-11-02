Совбез ООН проголосует по резолюции о биолабораториях на Украине | 360°

Мир 02 ноября 2022, 03:34 Совбез ООН проголосует по резолюции о биолабораториях на Украине ТАСС: Совбез ООН проголосует по резолюции о биолабораториях на Украине 2 ноября РИА "Новости"

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Совбез ООН проголосует по проекту российской резолюции, которая предусматривает создание комиссии по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на Украине, в среду, 2 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник в ООН.

О том, что Россия распространила такой проект, стало известно 25 октября.

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Через три дня прошло заседание Совета безопасности по этому вопросу. Однако, как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, «западные страны ничего не сказали по существу». Он также добавил, что США придется отвечать, если нарушение Конвенции о запрещении биологического оружия докажут.

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В июне Соединенные Штаты признались, что за 20 лет помогли нескольким десяткам биологических лабораторий на Украине, но, по словам американских представителей, миссия носила только гражданский характер.

Однако в посольстве России в США заверили, что власти США испытывали высокоактивные вещества-нейромодуляторы и изучали способы передачи инфекций и вирусов. Эту информацию подтвердили материалы, найденные на украинской территории.