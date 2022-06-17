Биологические программы Пентагона на Украине не были гражданскими. Американцы проводили испытания нейромодуляторов, изучали пути передачи вирусов и инфекций. Об этом заявило Посольство России в США.

В начале июня Пентагон распространил пресс-релиз, в котором шла речь о поддержке 46 лабораторий и центров здравоохранения Украины за последние 20 лет. В них превозносились успехи программ совместного снижения угрозы и Нанна-Лугара, а также утверждалось, что все они носили гражданский характер.

Подготовленная Минобороны США информация — откровенная неправда. Документально подтвержденные факты, которые регулярно обнародует Россия, свидетельствуют об обратном. Обнаруженные на украинской территории официальные материалы указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном

Посольство указало на информацию Минобороны РФ о нескольких американских проектах на Украине. Так, на пациентах психиатрических клиник Харькова проводили испытания высокоактивных веществ-нейромодуляторов. В рамках программы Р-268 при участии Университета имени Тараса Шевченко в Киеве и Университета штата Колорадо изучали вирусы, способные инфицировать комаров-переносчиков трансмиссивных инфекций, а участники UP-4 под руководством Управления по снижению угрозы исследовали распространение особо опасных инфекций через мигрирующих птиц.

Программа Нанна-Лугара носила односторонний характер — американские специалисты получили доступ к секретным объектам, а российские посещали предприятия ядерно-оружейного комплекса США только по приглашению и на американских условиях.