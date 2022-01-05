Сотрудник захваченного аэропорта в Алма-Ате рассказал об эвакуации пассажиров

В захвате терминала аэропорта в Алма-Ате участвовали около 45 протестующих, сообщил представитель воздушной гавани. По его словам, сотрудники успели заранее эвакуировать пассажиров. В результате никто не пострадал.

Всех пассажиров, как уточнил он, вывели через 11-е ворота. Поэтому когда в терминале оказались митингующие, там уже не было людей, сообщило издание Orda.kz.

«В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. <…> Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли», — добавил он.

Сегодня аэропорт прекратил свою работу. Также перестала функционировать и воздушная гавань в Актау.

Российская компания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, сообщили «Известия». Самолет должен был вылететь в 20:55. Также полеты в этот город временно прекратила «Белавия», «Азербайджанские авиалинии» и кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня утром отправил в отставку правительство, а вечером обратился к народу страны, заявив, что в ситуации с протестами намерен действовать максимально жестко.