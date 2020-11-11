Война в Карабахе закончилась, а на смену ей пришли протесты и беспорядки в Ереване. Несогласные с решением Пашиняна подписать мирное соглашение собрались в центре армянской столицы и потребовали отставки премьера.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий, протестующие скандируют: «Никол — предатель!» и требуют отставки главы правительства. Участники митинга выдвинули премьер-министру Армении Николу Пашиняну ультиматум: он должен добровольно оставить свой пост до полуночи.

Люди пришли в центр Еревана днем 11 ноября. Силовики пытались их оттеснить, начались стычки. На помощь полиции прибыли военные.

8 ноября Пашинян, президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев. Пашинян заявил, что принял решение подписать документ по совету военных, чтобы не допустить коллапса и удержать Степанакерт.

Алиев объявил о победе в карабахской войне и заявил «об изгнании оккупантов с азербайджанских земель».