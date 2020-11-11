Стычки противников Пашиняна с полицией начались в Ереване

Полицейские пытаются оттеснить митингующих от театра, но пока безуспешно — люди стоят очень близко к зданию.

По данным Sputnik Armenia, на подкрепление прибыли внутренние войска, которые оцепили площадь Свободы. В центр армянской столицы стягиваются люди.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В зону конфликта войдут российские миротворцы. Они уже выдвинулись в сторону линии соприкосновения. Под их присмотром стороны будут обмениваться пленными и телами погибших, а беженцы возвращаться домой.

Решение армянского премьера Никола Пашиняна о прекращении боевых действий вызвало серьезное недовольство в Армении. Он пояснил, что подписал соглашение по совету военных, чтобы не допустить коллапса и удержать Степанакерт.

Война между Арменией и Азербайджаном в Карабахе началась 27 сентября.