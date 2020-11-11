Алиев заявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с военными объявил о победе в карабахской войне. Он почеркнул, что «азербайджанские земли освобождены от оккупации».

«Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», — приводит РИА «Новости» слова Алиева.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку потребует от Еревана компенсацию после оценки ущерба в Нагорном Карабахе.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. В ближайшее время стороны обменяются телами погибших и пленными. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что подписал документ по совету военных, чтобы не допустить коллапса и удержать столицу непризнанной НКР Степанакерт.

В Армении негативно отнеслись к такому решению главы правительства. Сегодня в центре Еревана собрались противники Пашиняна. Произошли стычки с силовиками.