СММ ОБСЕ приостановила деятельность по отчетам о ситуации на Украине

Специальная мониторинговая комиссия приостановит деятельность по предоставлению отчетов по ситуации на Украине после завершения временной эвакуации. Заявление миссии привело РИА «Новости».

«Завершив временную эвакуацию, СММ приостанавливает свою деятельность по предоставлению отчетов, но сохраняет свои объекты и имущество в ожидании возвращения к операциям на Украине», — говорится в тексте заявления.

О том, что на Украине была завершена эвакуация международной миссии, заявила 7 марта генсек организации Хельга Шмид. С территории страны были эвакуированы почти 500 членов ОБСЕ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине.

Накануне Россия объявила о режиме тишины на Украине. Для вывода людей сформировали шесть гуманитарных коридоров. Один ведет из Киева в Гомель, еще два организовано из Мариуполя — в Запорожье и Ростов-на-Дону. Также обеспечен коридор из Харькова в Белгород, еще два из Сум — в Белгород и Полтаву.