Кадыров призвал представителей НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине. Он отметил, что на словах эти организации так сильно переживают за создание мира во всем мире.

«Все последние дни вы только и говорите о гуманитарном коридоре для мирных граждан. И вот когда Россия организовала и предоставила такую возможность, бандеровцы не дают воспользоваться этим правом не только местным жителям, но даже иностранцам», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что указанные организации должны повлиять на сложившуюся ситуацию. Он потребовал от них вмешаться и подчеркнул, что в противном случае ответственность за происходящее ляжет на плечи, в том числе, НАТО, ОБСЕ и ООН.

Ранее Кадыров отметил, что спецоперация на Украине должна продолжаться, пока националисты не будут полностью разгромлены. По его словам, теперь он окончательно убедился, что националисты на Украине готовились напасть на Россию.