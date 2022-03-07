Российские военные организовали шесть гуманитарных коридоров на Украине

Россия объявила о режиме тишины на Украине, который действует с 10:00. Организованы гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков, написала газета «Известия».

Всего для вывода людей сформировали шесть гуманитарных коридоров. Один ведет из Киева в Гомель, еще два организовано из Мариуполя — в Запорожье и Ростов-на-Дону. Также обеспечен коридор из Харькова в Белгород, еще два из Сум — в Белгород и Полтаву.

О гуманитарных коридорах заранее детально проинформировали украинскую сторону, а также структуры ООН, ОБСЕ и МККК, отметил генерал-майор. Российские военные в период открытия гумкоридоров будут непрерывно контролировать эвакуацию с применением беспилотников.

Конашенков также сообщил, что накануне украинские националисты использовали в качестве «живого щита» более 150 жителей Мариуполя. Радикалы открыли огонь по ополченцам, спрятавшись за спины мирных людей, среди которых четверо погибли, еще пятеро получили ранения, написала «Газета.ru».

В Минобороны РФ также рассказали, что украинские националисты готовят провокацию с радиоактивным заражением в районе Харькова, передавал RT.