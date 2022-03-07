Последние наблюдатели ОБСЕ покинут Украину

Украину вскоре покинут последние наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении европейской организации, передал «Интерфакс».

ОБСЕ почти завершила эвакуацию сотрудников своей миссии с Украины. Покинуть страну осталось только главному наблюдателю и команде высшего руководства СММ.

В ОБСЕ не назвали точных сроков, когда последние наблюдатели уедут с Украины.

О решении вывезти сотрудников всех международных миссий ОБСЕ 24 февраля объявила генсек организации Хельга Шмид. Она отметила, что это временная эвакуация, которую нужно провести как можно скорее из-за обострения ситуации на Украине. Уже 28 февраля в ОБСЕ заявили, что страну покинули все их сотрудники, кроме наблюдателей в Харькове и Херсоне. А на прошлой неделе стало известно, что представители организации покинули столицы ДНР и ЛНР, писала «Газета.ru».

Объект СММ ОБСЕ в Мариуполе ранее получил повреждение в результате обстрела, передавал RТ.

Украинские националисты накануне использовали 150 мирных жителей Мариуполя в качестве «живого щита», писало РИА ФАН. В результате неонацисты убили четырех человек, передавала газета «Известия».