    08 февраля 2020, 23:44

    СМИ: Устроивший бойню в Таиланде военный скрылся

    Анатолий Минкин

    Расстрелявший несколько десятков человек и захвативший заложников в Торговом Центре на северо-востоке Таиланда военный сбежал после перестрелки со спецназом. Он прятался на многоэтажной парковке, откуда открыл огонь по силовикам. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил телеканал Thairath. Официального подтверждения информации пока нет.

    В субботу 8 февраля сержант тайской армии застрелил своего командира части, после чего угнал автомобиль и направился в город, где устроил настоящую охоту на местных жителей. Всю бойню он снимал на видео, которое транслировал в Facebook. Социальная сеть быстро заблокировала его аккаунт.

    Он зашел в торговый центр, продолжая стрелять. По данным СМИ, он захватил 16 заложников. Согласно последним данным, его жертвами стали 31 человек. Несколько десятков человек получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

    Сотрудники спецназа вывели из здания остававшихся там покупателей. После чего начали прочесывать здание в поисках стрелка. Однако после осмотра всех четырех этажей они не обнаружили террориста. Он скрывался на территории многоуровневой парковки, откуда открыл огонь по спецназовцам. После чего он прострелил баллон с газом и под прикрытием пожара сбежал.

    О судьбе захваченных заложников ничего неизвестно. Непонятны также причины поведения военного. Полиция попросила местных жителей не вести трансляцию штурма здания в социальных сетях, чтобы не спугнуть террориста.