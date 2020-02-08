СМИ: Устроивший бойню в Таиланде военный скрылся

В субботу 8 февраля сержант тайской армии застрелил своего командира части, после чего угнал автомобиль и направился в город, где устроил настоящую охоту на местных жителей. Всю бойню он снимал на видео, которое транслировал в Facebook. Социальная сеть быстро заблокировала его аккаунт.

Он зашел в торговый центр, продолжая стрелять. По данным СМИ, он захватил 16 заложников. Согласно последним данным, его жертвами стали 31 человек. Несколько десятков человек получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники спецназа вывели из здания остававшихся там покупателей. После чего начали прочесывать здание в поисках стрелка. Однако после осмотра всех четырех этажей они не обнаружили террориста. Он скрывался на территории многоуровневой парковки, откуда открыл огонь по спецназовцам. После чего он прострелил баллон с газом и под прикрытием пожара сбежал.

О судьбе захваченных заложников ничего неизвестно. Непонятны также причины поведения военного. Полиция попросила местных жителей не вести трансляцию штурма здания в социальных сетях, чтобы не спугнуть террориста.