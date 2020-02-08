Жертв стрельбы в Таиланде стало больше. Военный не отпускает заложников из ТЦ

По последним данным, стрелок сейчас находится на четвертом этаже торгового центра в городе Накхонратчасима. Он удерживает в заложниках 16 человек. Ранее стало известно, что капрал Джакрапант Томма застрелил в своей части двух человек (один из них — его командир) и угнал из части автомобиль.

На нем он приехал в торговый центр, где начал расстреливать людей. На данный момент известно о 17 погибших.

Сначала он вел трансляцию своей расправы над людьми в Facebook, однако совсем скоро его забанили. Мотивы Томма до сих пор не известны. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча поручил замминистра обороны и главнокомандующему внимательно следить за ситуацией, начать расследование и позаботиться о семьях погибших и раненых.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул на своей странице в Facebook призвал жителей близлежащих к месту ЧП провинций сдавать кровь.