Жертвами военного в Таиланде стали 20 человек. Заложников не могут освободить уже несколько часов

Число жертв стрелка из Таиланда продолжает расти. Официально уже озвучена информация о 20 погибших. Военный, устроивший стрельбу, продолжает отсиживаться в торговом центре с заложниками.

Как сообщило РИА «Новости», россиян среди пострадавших нет. «По нашим данным, россиян среди пострадавших при стрельбе нет», — указал российский консул в Таиланде Владимир Пронин. Он добавил, это не совсем туристическое место.

В субботу 8 февраля вооруженный рядовой военнослужащий тайской армии угнал в своей части автомобиль, направился в центр города на северо-востоке Таиланда. Там он устроил стрельбу в торговом центре. 20 человек уже считаются погибшими. У преступника также еще около 16 посетителей, которых он удерживает в качестве заложников. По последней информации пострадал 31 человек. 10 раненых находятся в тяжелом состоянии.

В самом начале нападения он вел прямой эфир в Facebook. Сообщалось, что он имеет в своем распоряжении около 700 патронов и гранатомет.

Полиция из-за готовящейся операции по освобождению заложников попросила журналистов прекратить прямые трансляции с места происшествия. Спецназ приступил к штурму торгового центра.