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    04 октября 2020, 19:10

    СМИ: Трампа напугала возможность умереть от коронавируса

    Анатолий Минкин

    Подтвердившийся диагноз врачей серьезно напугал президента США Дональда Трампа. Он испугался, что повторит судьбу своего друга Стэна Черы, который умер в Нью-Йорке после развития инфекции. Об этом со ссылкой на источники в Республиканской партии написал на своей странице в Twitter журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман.
    СМИ: Трампа напугала возможность умереть от коронавируса

    По его словам, Трамп постоянно говорил о том, что не хочет закончить жизнь, как его друг.

    «Я кончу, как Стэн Чера? Так и будет», — именно так, по словам журналиста, президент США снова и снова спрашивал близких людей.

    Также со ссылкой на близкие к Трампу источники Шерман утверждает, что состояние президента США все еще вызывает опасения врачей. Они считают, что пока он находится на грани.

    О том, что он вместе с женой заразился коронавирусом, Трамп сообщил 2 октября. После этого стало известно, что президента отправили для лечения в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

    Накануне на своей странице в Twitter Трамп опубликовал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо, и пообещал, что в скором времени вернется к предвыборной кампании.

    Сегодня его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что глава государства остается в больнице еще на некоторое время. Передача президентских полномочий пока не рассматривается.

    Новости SMI.FM