СМИ: Трампа напугала возможность умереть от коронавируса

По его словам, Трамп постоянно говорил о том, что не хочет закончить жизнь, как его друг.

«Я кончу, как Стэн Чера? Так и будет», — именно так, по словам журналиста, президент США снова и снова спрашивал близких людей.

Также со ссылкой на близкие к Трампу источники Шерман утверждает, что состояние президента США все еще вызывает опасения врачей. Они считают, что пока он находится на грани.

О том, что он вместе с женой заразился коронавирусом, Трамп сообщил 2 октября. После этого стало известно, что президента отправили для лечения в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

Накануне на своей странице в Twitter Трамп опубликовал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо, и пообещал, что в скором времени вернется к предвыборной кампании.

Сегодня его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что глава государства остается в больнице еще на некоторое время. Передача президентских полномочий пока не рассматривается.