Трампа не захотели отпускать из больницы «еще какое-то время»

Трамп пролежит в больнице «еще на какое-то время». О’Брайен также ответил на вопрос, планируется ли какая-либо передача полномочий: «Это сейчас не рассматривается».

Трамп сообщил о заболевании COVID-19 в ночь на 2 октября, позже в тот же день его госпитализировали. На следующие сутки врачи положительно оценили состояние здоровья американского лидера. Однако глава аппарата Белого дома Марк Мидоус отметил, что жизненные показатели президента внушают опасения и что последующие дни будут критически важными для его выздоровления.

Позже Трамп почувствовал себя лучше, у него больше нет высокой температуры. Вскоре он планирует вернуться к предвыборной кампании.

Должность Трампа может занять вице-президент США Майк Пенс. Такой сценарий рассматривается в Америке, если президенту станет хуже из-за COVID-19.

Вместе с Трампом заболела и его супруга Мелания. Выборы президента США пройдут 3 ноября.