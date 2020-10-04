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    04 октября 2020, 18:44

    Трампа не захотели отпускать из больницы «еще какое-то время»

    Алена Макаренко

    Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо и «твердо контролирует» ситуацию. Об этом в эфире CBS рассказал советник главы государства по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
    Трампа не захотели отпускать из больницы «еще какое-то время»

    Трамп пролежит в больнице «еще на какое-то время». О’Брайен также ответил на вопрос, планируется ли какая-либо передача полномочий: «Это сейчас не рассматривается».

    Трамп сообщил о заболевании COVID-19 в ночь на 2 октября, позже в тот же день его госпитализировали. На следующие сутки врачи положительно оценили состояние здоровья американского лидера. Однако глава аппарата Белого дома Марк Мидоус отметил, что жизненные показатели президента внушают опасения и что последующие дни будут критически важными для его выздоровления.

    Позже Трамп почувствовал себя лучше, у него больше нет высокой температуры. Вскоре он планирует вернуться к предвыборной кампании.

    Должность Трампа может занять вице-президент США Майк Пенс. Такой сценарий рассматривается в Америке, если президенту станет хуже из-за COVID-19.

    Вместе с Трампом заболела и его супруга Мелания. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

    Новости SMI.FM