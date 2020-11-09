СМИ: Трамп организует митинги для пересчета голосов

По данным Axios, Трамп считает победу демократа Джо Байдена результатом мошенничества. Его штаб сейчас ищет адвокатов и людей, которые будут распространять информацию о нарушениях во время голосования. На митингах глава Соединенных Штатов планирует доказать, что на некоторых участках голосовали «мертвые души».

Команды для пересчета голосов Трамп планирует создать в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Победу одержал Джо Байден, однако Трамп с этим решением не согласен. Накануне в Сети появилась петиция с требованием заново пересчитать голоса избирателей или провести выборы повторно. Ее подписали уже более 1,5 миллиона человек.

СМИ пишут, что Байден собрался отменить несколько указов Трампа после своей инаугурации, а жена действующего президента Штатов Мелания Трамп якобы планирует с ним разводиться.